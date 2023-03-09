Росіяни випустили по Запорізькій області 5 ракет С-300

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури.
Вночі проти 9 березня росіяни атакували ракетами С-300 Запорізьку область. Окупанти випустили п'ять ракет.
Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.
"В Запорізькій області мішенню п'яти російських ракет (попередньо, С-300) став один з об'єктів критичної інфраструктури", - наголшують в ОВА.
Внаслідок атаки ворога постраждалих немає. Зазначається, що відповідні служби працюють на місці.
Нагадаємо, вночі армія Росії завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.
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