Атака безпілотниками на Житомирщину: 150 тисяч мешканців залишилися без електрики

На Житомирщині внаслідок удару безпілотниками по об'єкту енергетичної інфраструктури майже 150 тисяч абонентів не мають електренергії. На місці атаки виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі ворог завдав удару по Житомирщині дронами камікадзе. Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів", - наголосив глова ОВА.

За його словами, жертв та постраждалих немає. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області. Також після того, як ліквідують займання, споживачів будуть перемикати на резервні лінії живлення.

Нагадаємо, за словами міського голови Житмира Сергія Сухомлина, ситуація складна. Попередньо, ніхто з людей не постраждав. В місті поки що немає води, а також світла у більшості будинків.

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