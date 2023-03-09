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Майже 600 окупантів та техніка: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Майже 600 окупантів та техніка: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Фото: Associated Press

Загальні бойові втрати Росії на 8 березня становлять 156 120 осіб.

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 590 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 3441 (+5) 
  • бойових броньованих машин ‒ 6736 (+13) 
  • артилерійських систем  – 2465 (+2) 
  • РСЗВ  – 488 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 254 (+1) 
  • літаків  – 303 
  • гелікоптерів  – 289 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 2098 
  • крилаті ракети  ‒ 873 
  • кораблі /катери  ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5331 (+1) 
  • спеціальна техніка  ‒ 237 (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. 

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