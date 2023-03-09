Майже 600 окупантів та техніка: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загальні бойові втрати Росії на 8 березня становлять 156 120 осіб.
За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 590 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3441 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 6736 (+13)
- артилерійських систем – 2465 (+2)
- РСЗВ – 488 (+0)
- засоби ППО ‒ 254 (+1)
- літаків – 303
- гелікоптерів – 289
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5331 (+1)
- спеціальна техніка ‒ 237 (+1)
Раніше Генштаб повідомив, що окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.
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