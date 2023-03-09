Ракетна атака Києва: стало відомо, чи є у столиці опалення і вода

У Києві через нічну ракетну атаку армії РФ станом на ранок 9 березня без опалення 40% споживачів. Водопостачання працює в штатному режимі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Після ракетної атаки, у зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі", - написав він.

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До цього мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що енергетики застосовують превентивні відключення електроенергії у столиці. Через це приблизно 15% мешканців залишаться без світла.

Нагадаємо, в Україні цієї ночі понад 6 годин лунала повітряна тривога. Армія Росії атакувала регіони України "Шахедами" і ракетами, повідомлялося про роботу ППО у низці областей.

Окупанти вночі випустили майже всі типи свого повітряного озброєння. На жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури у Києві.

Ще в одному районі Києва уламками ракети поранено дві людини, яких госпіталізували, і пошкоджено автівки. За даними Кличка, за допомогою звернулися троє людей.

Крім того, ворог завдав близько 15 ударів по Харкову і області. Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Також є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області, також пошкоджені житлові будинки. На щастя постраждалих немає, повідомив керівник області Марченко.

По Житомирщині окупанти вдарили дронами камікадзе. Постраждав один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області.

Дніпропетровщину окупанти атакували дронами та ракетами. Є "прильоти" у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. На місцях працюють відповідні служби.