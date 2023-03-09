Над Одещиною збили шість ракет та один безпілотник - ОВА

Вночі 9 березня у небі над Одещиною підрозділ протиповітряної оборони збив шість ракет та один безпілотник. Втім, внаслідок ворожого удару пошкоджено декілька ліній електропередач та опору.

Про це повідомив очільник області Максим Марченко.

В наслідок ворожого ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Наразі в регіоні діють погодинні екстрені відключення електроенергії.

"В інших областях України також є пошкодження енергетичної інфраструктури. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи", - наголошують в ОВА.

Нагадаємо, у Золочівському районі Львівської області під час масованої атаки вночі 9 березня ракета окупантів впала у житловій зоні. У результаті чотири людини загинули. Унаслідок атаки сталася пожежа. Вогонь знищив три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

У ніч проти 9 березня російська армія завдала ракетного удару по Києву. В обʼєкт інфраструктури, за попередньою інформацією, влучила аеробалістична ракета типу "Кинджал".

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