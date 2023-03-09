Над Одесской областью сбили шесть ракет и один беспилотник — ОВА

Ночью 9 марта в небе над Одесщиной подразделение противовоздушной обороны сбило шесть ракет и один беспилотник. Впрочем, в результате вражеского удара повреждено несколько линий электропередач и сопротивления.

Об этом сообщил глава области Максим Марченко.

В результате вражеского ракетного удара в Одесской области повреждено несколько линий электропередач и опора. В настоящее время в регионе действуют почасовые экстренные отключения электроэнергии.

"В других областях Украины также есть повреждения энергетической инфраструктуры. Энергетики уже приступили к ремонтным работам", — отмечают в ОВА.

Напомним, в Золочевском районе Львовской области во время массированной атаки ночью 9 марта ракета упала в жилой зоне. В результате четыре человека погибли. В результате атаки произошел пожар. Огонь уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

В ночь на 9 марта российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. В объект инфраструктуры, по предварительной информации, попала аэробалистическая ракета типа "Кинжал".

Читайте также: