Росіяни масовано обстріляли Харків і область, є постраждалі: деталі наслідків атаки

Окупанти вдарили по цивільній й критичній інфраструктурах, теплиці, а одна ракета влучила на відкритій території в болото.

У ніч проти 9 березня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Харкову та області. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, попередньо, зафіксовано щонайменше 15 "прильотів" ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У самому Харкові окупанти пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури.

У смт Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на подвір'я приватного будинку, пошкоджено декілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці.

Ще одна ракета в Пісочині влучила на відкритій території в болото. У смт Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.

Тривають роботи з ліквідації наслідків влучань. На місці працюють усі екстрені служби.

Протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Вовчанськ та інші населені пункти. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Нагадаємо, за ніч 9 березня противник здійснив 81 пуск ракет різного базування по регіонах України. Знищити вдалося 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131".