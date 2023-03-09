Ракетний удар по Києву: як працюватимуть навчальні заклади

У Києві після нічної атаки заклади освіти працюють в дистанційному режимі. А дитячі садочки - в режимі чергових груп.

"Щодо освітнього процесу в столиці. На рішення керівників освітніх закладів можуть бути зміни в начальному процесі. Окремі школи сьогодні перейшли на дистанційний формат. Але централізовано зберігається змішана форма навчання", - повідомив сайту ТСН.ua Сергій Попко, очільник КМВА.

Міській очільник Ірпеня Олекандр Маркушин заявив, що школи працюватимуть дистанційно, а дитсадки у штатному режимі.

"Прошу приватні освітні заклади також прислухатися до цих рекомендацій.

Будьте обережні! Бережіть себе і рідних", - написав він.

Рішення про переведення шкіл на дистанційну форму було прийняте і в Бориспільській громаді. Садки там працюватимуть в режимі чергових груп.

Нічна атака на столицю

Російські окупанти під час повітряної атаки на Київ в ніч проти 9 березня використали балістичну ракету "Кинджал". Ракета влучила в обʼєкт інфраструктури. Всі служби наразі працюють на місці.

У Святошинському районі уламками ракети поранено двох людей, їм надається медична допомога.

Очільник ОВА Сергій Попко зазначив, що повітряна атака у столиці тривала понад 7 годин, а для неї російські окупанти використали практично всі типи свого повітряного озброєння — іранські дрони-камікадзе "Shahed" і майже все найменування крилатих ракет.

Через ракетну атаку РФ в столиці запровадили часткові екстрені відключення електроенергії.

Російська ракета влучила в його будинок в Дніпрі 14 січня: історія Станіслава Лисенка