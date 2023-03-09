Ракетний удар по Києву: як працюватимуть навчальні заклади

У КМВА прокоментували роботу столичних шкіл.
У Києві після нічної атаки заклади освіти працюють в дистанційному режимі. А дитячі садочки - в режимі чергових груп.
"Щодо освітнього процесу в столиці. На рішення керівників освітніх закладів можуть бути зміни в начальному процесі. Окремі школи сьогодні перейшли на дистанційний формат. Але централізовано зберігається змішана форма навчання", - повідомив сайту ТСН.ua Сергій Попко, очільник КМВА.
Міській очільник Ірпеня Олекандр Маркушин заявив, що школи працюватимуть дистанційно, а дитсадки у штатному режимі.
"Прошу приватні освітні заклади також прислухатися до цих рекомендацій.
Будьте обережні! Бережіть себе і рідних", - написав він.
Рішення про переведення шкіл на дистанційну форму було прийняте і в Бориспільській громаді. Садки там працюватимуть в режимі чергових груп.
Нічна атака на столицю
Російські окупанти під час повітряної атаки на Київ в ніч проти 9 березня використали балістичну ракету "Кинджал". Ракета влучила в обʼєкт інфраструктури. Всі служби наразі працюють на місці.
У Святошинському районі уламками ракети поранено двох людей, їм надається медична допомога.
Очільник ОВА Сергій Попко зазначив, що повітряна атака у столиці тривала понад 7 годин, а для неї російські окупанти використали практично всі типи свого повітряного озброєння — іранські дрони-камікадзе "Shahed" і майже все найменування крилатих ракет.
Через ракетну атаку РФ в столиці запровадили часткові екстрені відключення електроенергії.
Читайте також: