Вибухи в Києві: куди влучили та що відомо 

Постраждало троє людей, двох із них шпиталізували медики.

Внаслідок ракетного удару росіян по Києву пролунали потужні вибухи в Голосіївському та Святошинському районах.

Як розповіли ТСН.ua в ДСНС Києва, в результаті падіння уламка ракети в Святошинському районі сталася масштабна пожежа – загорілися автомобілі припарковані в житловому кварталі.

"Через влучання уламка ракети згоріли п’ять автомобілів, які перебували в житловому кварталі. Пожежу вже ліквідовано. Окрім того, вибухом повибивало вікна в будинках поруч. Постраждало троє осіб. Двох медики доправили до лікарні. Одна людина від госпіталізації відмовилась", - зазначили у ДСНС.

Щодо вибуху в Голосіївському районі, то рятувальники підтверджують, що російська ракета влучила в інфраструктурний об’єкт.

"Наразі там локалізовано пожежу. Але рятувальники продовжують ліквідацію загорання. Будемо сподіватись, що ніхто з людей не постраждав", - додають в ДСНС Києва.

Нічна атака на столицю

Російські окупанти під час повітряної атаки на Київ в ніч проти 9 березня використали балістичну ракету "Кинджал". Ракета влучила в обʼєкт інфраструктури. Всі служби наразі працюють на місці.

У Святошинському районі уламками ракети поранено двох людей, їм надається медична допомога.

Очільник ОВА Сергій Попко зазначив, що повітряна атака у столиці тривала понад 7 годин, а для неї російські окупанти використали практично всі типи свого повітряного озброєння — іранські дрони-камікадзе "Shahed" і майже все найменування крилатих ракет.

Через ракетну атаку РФ в столиці запровадили часткові екстрені відключення електроенергії.