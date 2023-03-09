Взрывы в Киеве: куда попали и что известно

Пострадали три человека, двое из них госпитализировали медики.

В результате ракетного удара россиян по Киеву прогремели мощные взрывы в Голосеевском и Святошинском районах.

Как рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева, в результате падения обломка ракеты в Святошинском районе произошел масштабный пожар – загорелись автомобили, припаркованные в жилом квартале.

"Из-за попадания обломка ракеты сгорели пять находившихся в жилом квартале автомобилей. Пожар уже ликвидирован. Кроме того, взрывом выбило окна в домах рядом. Пострадали три человека. Двоих медики доставили в больницу. Один человек от госпитализации отказался", — отметили в ГСЧС.

Относительно взрыва в Голосеевском районе, спасатели подтверждают, что российская ракета попала в инфраструктурный объект.

"Сейчас там локализован пожар. Но спасатели продолжают ликвидацию возгорания. Будем надеяться, что никто из людей не пострадал", — добавили в ГСЧС Киева.

Ночная атака на столицу

Российские оккупанты во время воздушной атаки на Киев в ночь на 9 марта использовали баллистическую ракету "Кинжал". Ракета попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте.

В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека, им оказывается медицинская помощь.

Глава ОВА Сергей Попко отметил, что воздушная атака в столице продолжалась более 7 часов, а для нее российские оккупанты использовали практически все типы своего воздушного вооружения — иранские дроны-камикадзе "Shahed" и почти все наименования крылатых ракет.

Из-за ракетной атаки РФ в столице ввели частичные экстренные отключения электроэнергии.