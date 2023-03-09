В Днепре прогремели мощные взрывы

В Днепре сегодня 9 марта, около 6.15 утра, раздались мощные взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

"В некоторых подъездах вылетели окна", — пишут днепряне.

В городе продолжается воздушная тревога. Не пренебрегайте своей безопасностью – оставайтесь в укрытиях!

Официально о взрывах в Днепре ничего не сообщается.

Напомним, Россия 9 марта совершает массированный обстрел Украины.

В частности, взрывы уже прогремели в Киеве, Харькове, Львовской, Черкасской областях.

В Киеве целью оккупантов, как рассказал мэр города Виталий Кличко, стали Голосеевский и Святошинский районы. В последнем после удара вспыхнули автомобили во дворе одного из жилых домов.