Щит из ПВО и ПРО не защитит небо: эксперт рассказал, что делать

По мнению эксперта, системы Patriot не смогут полностью оградить территорию всего Киева от баллистических ракет врага.

Создание большого щита из систем ПВО и ПРО не защитит полностью от российских атак, вместо этого надо уничтожать "ракеты, носители ракет и врага, который будет их запускать".

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный, сообщает "24 канал".

Он отметил, что у России есть достаточное количество оружия на складах, а также она может продолжать производить новые ракеты. Кроме того, в РФ есть ракетные системы С-300 и С-400, которые могут применяться для атак на Киев из Брянской области.

По оценкам Нарожного, вражеские ракетные удары могут продолжаться.

"Сейчас мы ничего с этим не можем сделать. Пока не будут развернуты Patriot, пока мы не отбросим врага из прифронтовых городов, угроза сохраняется", – отметил эксперт.

По его словам, системы Patriot могут защищать от обычных целей на расстоянии 180 км, в то время как от баллистических ракет – на расстоянии 40 км.

"Мы не сможем защитить территорию всего Киева против баллистических ракет, о других городах нечего и говорить. Нам передадут восемь систем. Для сравнения, богатая Япония имеет более 200 систем в наличии, но у них не вся территория защищена", — рассказал Нарожный.

Он отметил, что логика всех систем противовоздушной и противоракетной обороны направлена не на создание огромного щита.

"Мы должны уничтожать ракеты, носители ракет и врага, который будет запускать их", — отметил эксперт.

Напомним, по данным источников ТСН.ua в правительстве, первые системы Patriot должны поступить в Украину "после апреля". Кроме того, в ближайшее время государство получит два комплекса IRIS-T.

Как отметили в Белом доме, системы Patriot не помогут Украине бороться против российских крылатых ракет и дронов, ведь разработаны для перехвата баллистических ракет.

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