Украина получила первую систему Patriot — Financial Times

Украина получила одну систему противоракетной обороны Patriot, обещанную США и Германией. Впрочем, пока ПРО не ввели в эксплуатацию.

Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Авторы издания пишут, что в Украину прибыла первая из двух система ПВО Patriot. Установка позволит более эффективно защищать небо от вражеских ракет.

"Предполагается, что Украина получила одну из двух систем Patriot, обещанных США и Германией, но она еще не введена в эксплуатацию. Также ожидается несколько пусковых установок Patriot из Нидерландов", — говорится в сообщении.

Отмечается, когда в страну поступят на пусковые установки от Нидерландов, тогда можно будет говорить о боевой готовности, а также возможность сбивать российские ракеты.

К слову, помощник министра армии США по закупке и оснащению Дуглас Буш обещал, что Patriot начнут работу в Украине в ближайшее время. Но точных терминов в Пентагоне не называли.

Напомним, на днях польский министр обороны Мариуш Блащак в интервью испанской газете заявил, что первые американские системы ПРО Patriot уже прибыли в Украину.

Впрочем, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские Вооруженные силы не получили системы противовоздушной обороны. Впоследствии Минобороны Польши также опровергло заявление своего председателя Блащака, сказав о "трудностях перевода".

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