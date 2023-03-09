В РФ в общежитии унитазы переставили на кухню (фото)

Жильцы общежития будут кушать и ходить в туалет в одном месте.

В российском Омске в общежитии унитазы переставили на кухню.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Отмечается, что жильцы общежития несколько лет добивались капитального ремонта из-за трещины в кирпичной кладке здания. В конце концов рабочие начали ремонт и разобрали торцевую стену. Но людей на время работ не отселили.

Унитазы, которые раньше располагались за этой стеной, перенесли на общую кухню.

"В туалет ходить больше негде, и общажные, по мнению чиновников, легко смогут жить в подобных условиях, тем более и вау-решение у них есть: надо лишь перенести унитазы и душевые — в место, где едят. Когда закончат работы на южном фасаде, возьмутся за северный, а там, глядишь, и кровати рядом с толчками окажутся", — отмечают в телеграм-канале "Mash".

Напомним, что оккупанты в Украине активно занимаются мародерством. Особенно странно, что россияне воруют даже унитазы.

На одном из направлений ведения боевых действий россияне покинули КАМАЗ с самым грабежом украинского имущества. В кузове видны телевизор, кондиционер и мультиварка.

А жительница освобожденной от россиян Херсонщины рассказала, как оккупант требовал от нее код в мультиварку, потому что думал, что это сейф.

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