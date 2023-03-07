В Москве первоклассница накурилась марихуаны и попала в реанимацию.

Об этом пишет российский пропагандистский телеграм-канал "Mash".

По информации издания, 7-летняя школьница после уроков пошла на курсы гимнастики — там ей стало плохо. Девочку несколько раз стошнило, она потеряла сознание, и пришлось вызвать скорую.

Ребенка отвезли в больницу, сделали анализы — те показали, что её организм отравлен марихуаной. Потом девочку перевели в другую больницу, где сутки держали в реанимации и сделали повторный тест. Если он подтвердится, то в деле будут разбираться правоохранители. Где реебенок мог достать наркотик, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве депутат попал в реанимацию после развлечений с молодой любовницей. Он отравился мухоморами.

Также сообщалось, что в Москве создателя вакцины "Спутник V" задушил мужчина-проститутка, интимные услуги которого заказал ученый.

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