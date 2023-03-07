Анализы показали, что организм ребенка отравлен марихуаной.
В Москве первоклассница накурилась марихуаны и попала в реанимацию.
Об этом пишет российский пропагандистский телеграм-канал "Mash".
По информации издания, 7-летняя школьница после уроков пошла на курсы гимнастики — там ей стало плохо. Девочку несколько раз стошнило, она потеряла сознание, и пришлось вызвать скорую.
Ребенка отвезли в больницу, сделали анализы — те показали, что её организм отравлен марихуаной. Потом девочку перевели в другую больницу, где сутки держали в реанимации и сделали повторный тест. Если он подтвердится, то в деле будут разбираться правоохранители. Где реебенок мог достать наркотик, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Москве депутат попал в реанимацию после развлечений с молодой любовницей. Он отравился мухоморами.
Также сообщалось, что в Москве создателя вакцины "Спутник V" задушил мужчина-проститутка, интимные услуги которого заказал ученый.
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