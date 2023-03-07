В РФ идет подготовительная работа к "Минску-3": Данилов разоблачил коварный план Кремля

В России продолжается подготовительная работа по переговорам с Украиной, поскольку в Кремле понимают, что победить оккупанты на поле боя не смогут.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилов подчеркнул, что "все, что касается "Минска-3", неприемлемо для нашего общества". По его словам, РФ – это страна террорист, с которой не о чем договариваться.

"Есть решение СНБО, по которому никаких переговоров с Путиным мы вести не можем. Он – террорист... Возвращать влияние России, медведчуков и других не позволит наш народ", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также исключил территориальные уступки России.

"Мы не можем уступить принципы, в частности территориальную целостность. Иначе это закончится новой войной. Принципы — это святая вещь", — добавил он.

В своем Twitter Данилов написал, что склонить Украину к перемирию россиянам не удастся.

"План Кремля: "Минск-3". Склонить к перемирию, остановить помощь, вызвать кризис, политическую турбулентность, добиться раскола. Из сторонников компромисса сформировать "вторую Украину", за которой стоит Медведчук, ФСБ, СВР, ГРУ. Понимаем, анализируем, повторного "минского предательства" не будет", — написал секретарь СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отрицал возможность сесть за стол переговоров с диктатором России Владимиром Путиным в Турции.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предупреждал, что Россия разговорами о готовности к мирным переговорам пытается отвлечь внимание от мобилизации, накопления сил и затормозить передачу военной помощи Украине. На самом деле, Кремль не заинтересован в диалоге.

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