У РФ триває підготовча робота до "Мінська-3": Данілов викрив підступний план Кремля

У Росії триває підготовча робота до переговорів з Україною, оскільки у Кремлі розуміють, що перемогти окупанти на полі бою не зможуть.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Данілов наголосив, що "все, що стосується "Мінська-3", є неприйнятним для нашого суспільства". З його слів, РФ - це країна терористка, з якою немає про що домовлятися.

"Є рішення РНБО, за яким жодних переговорів із Путіним ми вести не можемо. Він - терорист... Повертати вплив Росії, медведчуків та інших не дозволить наш народ", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також виключив територіальні поступки Росії.

"Ми не можемо поступитися принципами, зокрема територіальною цілісністю. Інакше це закінчиться новою війною. Принципи - це свята річ", - додав він.

У своєму Twitter Данілов написав, що схилити Україну до перемир'я росіянам не вдасться.

"План Кремля: "Мінськ-3". Схилити до перемир'я, зупинити допомогу, викликати кризу, політичну турбулентність, домогтися розколу. З прихильників компромісу сформувати "другу Україну", за якою стоїть Медведчук, ФСБ, СЗР, ГРУ. Розуміємо, аналізуємо, повторної "мінської зради" не буде", - написав секретар РНБО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заперечив можливість сісти за стіл переговорів з диктатором Росії Володимиром Путіним у Туреччині.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк попереджав, що Росія розмовами про начебто готовність до мирних переговорів намагається відвернути увагу від мобілізації, накопичення сил та загальмувати передавання військової допомоги Україні. Насправді Кремль не зацікавлений у діалозі.

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