Американські системи ПРО Patriot вже прибули до України - Міноборони Польщі

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У Міністерстві оборони Польщі повідомили, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України.
Про це поінформував польський міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті Razon.
"Я повинен особливо підкреслити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям батареї Patriot або перші танки Leopard, серед іншого, вже прибули до України. Ми не тільки головний пункт передачі допомоги, але й один із найбільших донорів", - сказав він, не розкривши місце і кількість батерей.
Блащак додав, що від початку війни Польща передала Україні зброї на понад 2,2 мільярда євро.
"Я хочу підкреслити, що тільки наші спільні дії – дії всього вільного світу – можуть схилити терези цього несправедливого конфлікту на правильний бік. Щодо питання авіації, то рішення щодо цього потрібно приймати на ширшому союзницькому рівні", - наголосив польський міністр.
Нагадаємо, в січні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що системи Patriot будуть на бойовому чергуванні в Україні вже в середині весни 2023 року. Зараз українські військові завершують навчання користуванню цією технікою.
А військовий експерт Олег Жданов розповідав, що Україна вже у березні отримає комплекси Patriot і Mamba.