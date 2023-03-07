Американські системи ПРО Patriot вже прибули до України - Міноборони Польщі

У Міністерстві оборони Польщі повідомили, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України.

Про це поінформував польський міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті Razon.

"Я повинен особливо підкреслити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям батареї Patriot або перші танки Leopard, серед іншого, вже прибули до України. М и не тільки головний пункт передачі допомоги, але й один із найбільших донорів", - сказав він, не розкривши місце і кількість батерей.

Блащак додав, що від початку війни Польща передала Україні зброї на понад 2,2 мільярда євро.

"Я хочу підкреслити, що тільки наші спільні дії – дії всього вільного світу – можуть схилити терези цього несправедливого конфлікту на правильний бік. Щодо питання авіації, то рішення щодо цього потрібно приймати на ширшому союзницькому рівні", - наголосив польський міністр.

Нагадаємо, в січні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що системи Patriot будуть на бойовому чергуванні в Україні вже в середині весни 2023 року. Зараз українські військові завершують навчання користуванню цією технікою.

А військовий експерт Олег Жданов розповідав, що Україна вже у березні отримає комплекси Patriot і Mamba.