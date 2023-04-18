Украина получила ЗРК Patriot от Германии

В сообщении на сайте правительства подтверждается информация о передаче Украине ЗРК Patriot.
Немецкое руководство сообщило, что передало Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды в него.
Об этом говорится в сообщении на сайте германского правительства.
"Федеральное правительство поддерживает украинскую армию в тесной координации со своими партнерами и союзниками. Этот список содержит обзор летальной и нелетальной немецкой военной поддержки Украины. Оно включает поставки из Федеральных вооруженных сил, а также поставки из немецкой промышленности, финансируемые из фондов федерального правительства", – говорится в сообщении.
В новый пакет, кроме ЗРК Patriot, вошли танки Leopard 2, грузовики Zetros и другая военная техника и боеприпасы.
Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что не может назвать дату поступления ЗРК Patriot в Украину, а его слова о "после Пасхи" были шутливыми.
Кроме того, мы ранее информировали, что издание Financial Times еще в первой половине марта информировало, что Украина вроде бы получила первую систему Patriot. Однако в воздушных силах тогда опровергли эту информацию.
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