Украина получила ЗРК Patriot от Германии

В сообщении на сайте правительства подтверждается информация о передаче Украине ЗРК Patriot.

Немецкое руководство сообщило, что передало Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды в него.

Об этом говорится в сообщении на сайте германского правительства.

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"Федеральное правительство поддерживает украинскую армию в тесной координации со своими партнерами и союзниками. Этот список содержит обзор летальной и нелетальной немецкой военной поддержки Украины. Оно включает поставки из Федеральных вооруженных сил, а также поставки из немецкой промышленности, финансируемые из фондов федерального правительства", – говорится в сообщении.

В новый пакет, кроме ЗРК Patriot, вошли танки Leopard 2, грузовики Zetros и другая военная техника и боеприпасы.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что не может назвать дату поступления ЗРК Patriot в Украину, а его слова о "после Пасхи" были шутливыми.

Кроме того, мы ранее информировали, что издание Financial Times еще в первой половине марта информировало, что Украина вроде бы получила первую систему Patriot. Однако в воздушных силах тогда опровергли эту информацию.

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