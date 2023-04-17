Patriot будут после Пасхи: в Воздушных силах объяснили, что пошутили

О наличии Patriot в Украине станет известно после первого сбития с этих комплексов вражеского самолета.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что не может назвать дату поступления ЗРК Patriot в Украину, а его слова о "после Пасхи" были шутливыми.

Об этом Игнат рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Это будет после Пасхи"… Это такой колорит нашего украинского народа. В том и состоит собственно эта фраза. Поэтому обратился ведущий – "когда уже будут те Patriot"? Понятно, что я не назову эту информацию. Кто же ее назовет?" – сказал спикер Воздушных сил.

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"Все поняли такое остроумие и после того я сразу добавил, что никто вам не скажет эти термины. Когда собьем первый самолет — тогда и узнаем. Вот и все", – объяснил он.

Напомним, заявление о появлении комплексов Patriot в Украине якобы после Пасхи прозвучало со стороны Игната 15 апреля. В то же время он не конкретизировал, когда именно – весной или летом.

Отметим, издание Financial Times еще в первой половине марта информировало, что Украина якобы получила первую систему Patriot. Однако в Воздушных силах тогда опровергли эту информацию.

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