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Украина получила партию M2 Bradley от США

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Украина получила партию M2 Bradley от США

Фото: commons.wikimedia.org

При этом не уточняется, какое количество уже получили украинцы.

В Украину уже прибыла часть западных боевых машин пехоты M2 Bradley, обещанных ВСУ Соединенными Штатами.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Чарли Дитц в комментарии The Drive.

"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла (в Украину – ред.)", — сказал он.

При этом не уточняется, какое количество уже получили украинцы и когда они были завезены в Украину, добавив, что такие вопросы следует задать руководству Пентагона.

В понедельник украинское министерство обороны опубликовало фотографии Bradley.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкое руководство сообщило, что передало Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды в него.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидеры Запада готовятся к тому, что глава Кремля Путин использует все возможное, включая ядерные угрозы и кибератаки, чтобы ответить на украинское контрнаступление.

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Дата публикации
Просмотры
377
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