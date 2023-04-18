Украина получила партию M2 Bradley от США

При этом не уточняется, какое количество уже получили украинцы.
В Украину уже прибыла часть западных боевых машин пехоты M2 Bradley, обещанных ВСУ Соединенными Штатами.
Об этом заявил представитель Министерства обороны США Чарли Дитц в комментарии The Drive.
"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла (в Украину – ред.)", — сказал он.
При этом не уточняется, какое количество уже получили украинцы и когда они были завезены в Украину, добавив, что такие вопросы следует задать руководству Пентагона.
В понедельник украинское министерство обороны опубликовало фотографии Bradley.
Напомним, ранее сообщалось, что немецкое руководство сообщило, что передало Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды в него.
Кроме того, мы ранее информировали, что лидеры Запада готовятся к тому, что глава Кремля Путин использует все возможное, включая ядерные угрозы и кибератаки, чтобы ответить на украинское контрнаступление.
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