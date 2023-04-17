Челсі – Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Мудрик і Ко спробують нівелювати свою поразку в першому поєдинку з "Королівським клубом".

У вівторок, 18 квітня, "Челсі" прийме мадридський "Реал" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перший матч між "вершковими" та "синіми" відбувся тиждень тому на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. У ньому "Реал" переміг "Челсі" з рахунком 2:0 .

Зазначимо, що в складі обох клубів є українці. Кольори "вершкових" захищає голкіпер Андрій Лунін, а за "синіх" виступає вінгер Михайло Мудрик.

Переможець пари Реал" – "Челсі" в півфіналі ЛЧ зустрінеться з тріумфатором дуелі "Манчестер Сіті" – "Баварія". У першому матчі колектив Хосепа Гвардіоли на власному полі розбив мюнхенців з рахунком 3:0. Гра у відповідь відбудеться в середу, 19 квітня.

Де дивитися матч Челсі – Реал

На території України поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Челсі" та "Реалом" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція гри з відео усіх голів та найкращих моментів буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Челсі – Реал

У майбутньому поєдинку букмекери трохи вище оцінюють шанси на перемогу мадридців – 2,49. Нічия – 3,55. Виграш лондонців – 2,91.

Абсолюним фаворитом двоматчевого протистояння, зважаючи на успіх у першій грі, також є "Королівський клуб". Вихід "Реала" до півфіналу турніру оцінюється коефіцієнтом 1,07. Підсумковий тріумф "пенсіонерів" стане гучною сенсацією – 9,60.

Перед матчем-відповіді проти мадридців "Челсі" в чемпіонаті Англії на власному полі поступився "Брайтону" (1:2). Команда Френка Лемпарда наразі посідає лише 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

"Брайтону" (1:2). Команда Френка Лемпарда наразі посідає лише 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Реал" в останньому матчі на виїзді обіграв "Кадіс" (0:2) у Примері. Підопічні Карло Анчелотті йдуть на другій позиції в чемпіонаті Іспанії, відстаючи на 11 очок від "Барселони".

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