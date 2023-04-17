Челсі – Реал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж другого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів між "синіми" та "вершковими".

У вівторок, 18 квітня, лодонський "Челсі" та мадридський "Реал" зустрінуться в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перший матч між "вершковими" та "синіми" відбувся тиждень тому на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. У ньому "Реал" переміг "Челсі" з рахунком 2:0 .

Зазначимо, що в складі обох клубів є українці. Кольори "вершкових" захищає голкіпер Андрій Лунін, а за "синіх" виступає вінгер Михайло Мудрик.

Переможець пари Реал" – "Челсі" в півфіналі ЛЧ зустрінеться з тріумфатором дуелі "Манчестер Сіті" – "Баварія". У першому матчі колектив Хосепа Гвардіоли на власному полі розбив мюнхенців з рахунком 3:0. Гра у відповідь відбудеться в середу, 19 квітня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку-відповіді між "Челсі" та "Реалом".