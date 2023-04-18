Генсек НАТО відповів на запитання про можливі поставки китайської зброї РФ

У НАТО зазначили, що пильно стежать за ситуацією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі не було знайдено доказів того, що Китай постачає свою зброю Росії для війни проти України.

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Про це інформує видання CNN.

Він зазначив, що країни НАТО дуже пильно стежать за ситуацією.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і поки що не бачимо жодних доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії", - сказав Столтенберг.

Крім того, генеральний секретар НАТО зазначив, що ставлення альянсу дуже чітке, й полягає в тому, що для китайського лідера Сі Цзіньпіна було б великою помилкою підтримувати незаконну війну російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном президент Франції Еммануель Макрон відзначив, що в Китаї насправді розуміють, що у російсько-українській війні час переговорів ще не настав і “погода військова”.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Міністерства оборони Китаю Лі Шанфу відзначив теплі відносини між Пекіном та Москвою, а також похвалив російського диктатора Володимира Путіна ха украплення "миру у всьому світі".

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