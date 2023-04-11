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В Іспанії закликали Китай вплинути на Росію та покласти край війні в Україні

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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В Іспанії закликали Китай вплинути на Росію та покласти край війні в Україні

Фото: Associated Press

Країни Європи не можуть просто відвернутись від Китаю та ігнорувати його.

У Китая є можливості допомогти покласти край російській агресії проти України, оскільки країна є одним з ключових гравців у світі.

Таку думку висловила міністерка економіки Іспанії Надя Кальвіно, інформує Sky News.

Вона зазначила, що країни Європи не можуть просто відвернутись від Китаю та ігнорувати його.

"У нас є спільна зацікавленість, я думаю, в тому, щоб вони (Європа та Китай. - Ред.) конструктивно взаємодіяли, щоб якомога швидше покласти край війні в Україні", - заявила Кальвіно.

Крім того, вона додала, що фрагментація глобального ринку внаслідок війни "буде програшною для всіх".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном президент Франції Еммануель Макрон відзначив, що в Китаї насправді розуміють, що у російсько-українській війні час переговорів ще не настав і “погода військова”

Крім того, ми раніше інформували, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

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Дата публікації
Перегляди
108
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