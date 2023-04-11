"Mavic починають уже вмирати": оператори дронів анонсували погані новини для фронту

Популярні під час війни дрони DJI можуть припинити бути ефективним на фронті вже через три-чотири місяці, адже російські військові навчилися їх глушити.

Про це у своїй статті пише видання The Guardian із посиланням на трьох українських операторів дронів.

Українці розповіли, що росіяни навчилися протидіяти найпопулярнішим на сьогодні моделям безпілотників DJI китайського виробництва.

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"Насправді, я вважаю, що через три-чотири місяці DJI не можна буде використовувати", – висловив думкуфахівець із дронів Ярослав.

Оператори дронів кажуть, що російські засоби радіоелектронної боротьби зменшують радіус дії апаратів DJI, тож ці безпілотники поступово стають менш ефективними. Так, на сьогодні, загін дронів на фронті здатний покрити територію лише в кількасот метрів. А раніше ефективна дальність була в 10 або й 20 разів більшою.

"Чесно кажучи, для мене Mavic починають уже вмирати. У грудні ми змогли пролетіти три кілометри, тож ми не працювали з нульової точки. Зараз хлопці кажуть, що не можуть літати далі за 500 метрів", – розповівоператор дронів 38-річний Євген.

На його думку, аби замінити DJI на передовій, необхідне поєднання більш далекобійних, однак дорожчих розвідувальних БПЛА, що працюють у тилу. Наприклад, йдеться про український безпілотник Leleka-100 за близько 50 тис. дол. із дальністю польоту до 100 км у поєднанні з дронами-камікадзе.

Нагадаємо, наприкінці березня очільник Мінцифри повідомив про рішення уряду, яке значно прискорить створення та постачання українських дронів на фронт.

Невдовзі після цього секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що на озброєнні ЗСУ можуть з'явитися ударні дрони з дальністю польоту понад 3 000 км.

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