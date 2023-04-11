"Mavic уже начинают умирать": операторы дронов анонсировали плохие новости для фронта

Популярные во время войны дроны DJI могут прекратить быть эффективными на фронте уже через три-четыре месяца, ведь российские военные научились их глушить.

Об этом в своей статье пишет издание The Guardian со ссылкой на трех украинских операторов дронов.

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"На самом деле, я считаю, что через три-четыре месяца DJI нельзя будет использовать", – высказал мнение специалист по дронам Ярослав.

Операторы дронов говорят, что российские средства радиоэлектронной борьбы уменьшают радиус действия аппаратов DJI, поэтому эти беспилотники постепенно становятся менее эффективными. Так, на сегодняшний день, отряд дронов на фронте способен покрыть территорию всего в несколько сот метров. А раньше эффективная дальность была в 10 или 20 раз больше.

"Честно говоря, для меня Mavic начинают уже умирать. В декабре мы смогли пролететь три километра, поэтому мы не работали с нулевой точки. Сейчас ребята говорят, что не могут летать дальше 500 метров", — рассказал оператор дронов 38-летний Евгений.

По его мнению, чтобы заменить DJI на передовой, необходимо сочетание более дальнобойных, но более дорогих разведывательных БПЛА, работающих в тылу. Например, речь идет об украинском беспилотнике Leleka-100 за около 50 тыс. дол. с дальностью полета до 100 км в сочетании с дронами-камикадзе.

Напомним, в конце марта глава Минцифры сообщил о решении правительства, которое значительно ускорит создание и поставку украинских дронов на фронт.

Вскоре после этого секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что на вооружении ВСУ могут появиться ударные дроны с дальностью полета более 3000 км.

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