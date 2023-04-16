Уламки китайської ракети впали в море поблизу Тайваню

Морська територія, над якою пролітала ракета, була закрита для плавання, а в повітряному просторі на північ від самоврядного острова були заборонені польоти літаків.

У неділю, 16 квітня, Китай запустив метеорологічний супутник на орбіту ракетою Long March-4B. Уламки ракети-носія, яка пройшла біля північного узбережжя Тайваню упали в море поблизу острова, який Пекін вважає своєю суверенною територією.

Про успішне виведення супутника Fengyun 3G на орбіту повідомило державне агентство China Media Group.

“Супутник надаватиме послуги для прогнозування погоди, запобігання катастрофам і пом’якшення їх наслідків, реагування на зміни клімату та збереження навколишнього середовища”, - йдеться у повідомленні.

Запуск китайської ракети викликав стурбованість у регіоні, оскільки передбачав обмеження руху суден до району на північ від Тайваню та заборону польотів біля самоврядного острова.

Занепокоєння пояснюється тим, що перед тим Китай проводив військові навчання, які імітували цілеспрямовані удари по Тайваню та його блокування. Тому за польотом ракети уважно стежили тайванські військові.

У Міністерстві оборони Тайваню заявили, що орбіта супутника пролягала над морями біля північного узбережжя острова і що деякі уламки ракети впали в зону попередження.

“Військові застосували спільні засоби розвідки, спостереження та розвідки для моніторингу обстановки пуску ракети”, – повідомили у відомстві.

Заборона польотів на північ від Тайваню через аерокосмічну діяльність Китаю спершу повинна була діяти упродовж трьох днів — до вівторка, 18 квітня, але після протесту міністерства транспорту Тайваню була скорочена до лише 27 хвилин — на час запуску ракети. Це вплинуло на 33 рейси до Північно-Східної Азії та Північної Америки.

Нагадаємо, уряд Тайваню вважає, що недавні військові навчання Китаю з імітацією ударів свідчать про підготовку Пекіна до війни.

Читайте також: