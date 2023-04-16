Обломки китайской ракеты упали в море вблизи Тайваня

Морская территория, над которой пролетала ракета, была закрыта для плавания, а в воздушном пространстве к северу от самоуправляющегося острова были запрещены полеты самолетов.

В воскресенье, 16 апреля Китай запустил метеорологический спутник на орбиту ракетой Long March-4B. Обломки ракеты-носителя, прошедшей у северного побережья Тайваня, упали в море близ острова, который Пекин считает своей суверенной территорией.

Об успешном выводе спутника Fengyun 3G на орбиту сообщило государственное агентство China Media Group.

"Спутник будет предоставлять услуги для прогнозирования погоды, предотвращения катастроф и смягчения их последствий, реагирования на изменения климата и сохранения окружающей среды", — говорится в сообщении.

Запуск китайской ракеты вызвал обеспокоенность в регионе, поскольку предусматривал ограничение движения судов в район севернее Тайваня и запрет полетов у самоуправляющегося острова.

Беспокойство объясняется тем, что раньше Китай проводил военные учения, имитирующие целенаправленные удары по Тайваню и его блокировку. Поэтому за полетом ракеты внимательно следили тайваньские военные.

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что орбита спутника пролегала над морями у северного побережья острова и что некоторые обломки ракеты упали в зону предупреждения.

"Военные применили общие средства разведки, наблюдения и разведки для мониторинга обстановки пуска ракеты", — сообщили в ведомстве.

Запрет полетов к северу от Тайваня из-за аэрокосмической деятельности Китая сначала должен был действовать в течение трех дней — до вторника, 18 апреля, но после протеста министерства транспорта Тайваня был сокращен до 27 минут — на время запуска ракеты. Это повлияло на 33 рейса в Северо-Восточную Азию и Северную Америку.

Напомним, правительство Тайваня считает, что недавние военные учения Китая с имитацией ударов свидетельствуют о подготовке Пекина к войне.

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