Это далеко не первый случай, когда в РФ бродячие собаки нападают на людей и загрызают их насмерть.

В российском Оренбурге на территории гаражного кооператива стая собак загрызла ребенка.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Мальчик гулял на площадке, но в какой-то момент на него набросилась стая бродячих собак. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. Других подробностей об инциденте не сообщают.

"Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга", – говорится в сообщении следстенного комитета РФ.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда в РФ бродячие собаки нападают на людей и загрызают их насмерть. Похожий случай произошел на Камчатке, где от нападения собаки пострадала семилетняя девочка. Ранее сообщалось, что в Тыве собаки от голода напали на женщину и загрызли ее насмерть.

В свою очередь "креативный" российский чиновник посоветовал открыть ларек с шаурмой, чтобы избавиться от бродячих собак.

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