Це далеко не перший випадок, коли в РФ бродячі собаки нападають на людей і загризають їх на смерть.

У російському Оренбурзі на території гаражного кооперативу зграя собак загризла дитину.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Хлопчик гуляв на майданчику, але в якийсь момент на нього накинулася зграя бродячих собак. Від одержаних травм неповнолітній помер на місці. Інших подробиць про інцидент не повідомляють.

"Слідством буде дана належна правова оцінка діям посадових чи інших осіб, відповідальних за організацію комплексу заходів з вилову бродячих тварин на території міста Оренбурга", — йдеться у повідомленні слідчого комітету РФ.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок, коли в РФ бродячі собаки нападають на людей і загризають на смерть. Схожий випадок стався на Камчатці, де від нападу собаки постраждала семирічна дівчинка. Раніше повідомлялося, що у Тиві собаки з голоду напали на жінку і загризли її на смерть.

У свою чергу "креативний" російський чиновник порадив відкрити кіоск з шаурмою, щоб позбутися бродячих собак.

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