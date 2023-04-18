Друзі Путіна "пресуватимуть" Україну: експерт про новий етап війни

Кремль за допомогою своїх союзників намагається нав’язати Україні мирні переговори на власних умовах.
Союзники президента Росії Володимира Путіна давитимуть на Україну, прикриваючись "мирними ініціативами", щоб допомогти Кремлю утримати захоплені українські території.
Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.
Світан прокоментував синхронні заяви глав МЗС Угорщини та Білорусі щодо необхідності мирних переговорів між РФ та Україною:
"Це якраз підготовка до етапу, можливо, пов'язаного із завершенням "СВО". Це спільна канва. Росіяни можуть оголосити про припинення "СВО", видихнувшись. Кудись вийшли, далі можуть перейти в глуху оборону, а після оголошення про припинення "СВО" наступний етап — початок "мирних переговорів".
Експерт пояснив, що за даними "мирними ініціативами" ховається умова Росії: "Все, що ми змогли взяти, віддайте нам, і ми вас пару років чіпати не будемо, поки знову не накопичимо сили".
"У цьому бере участь Лукашенко, бере участь Угорщина, до цього Китай підключається, і Макрон, який від Китаю, швидше за все, привіз такі самі пропозиції, Туреччина, Ердоган за мирні переговори, Папа Римський — всі вони зараз "пресуватимуть" нас, щоб віддати росіянам те, що вони захопили. Це наступний етап, він прорахований і зрозумілий. А "балакучі голови" на манежі всі ті самі", — наголосив Світан.
Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан також спрогнозував, що президент РФ Володимир Путін може до 9 травня оголосити про припинення так званої "спеціальної військової операції" в Україні, пояснюючи це тим, що мету війни нібито досягнуто.
Зазначимо, що лідери низки держав, котрі засудили агресію Росії, зберігають не лише дипломатичні відносини з Москвою, а й підтримують особисті контакти з Володимиром Путіним.
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