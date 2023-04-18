Друзья Путина будут "прессовать" Украину: эксперт о новом этапе войны

Кремль с помощью своих союзников пытается навязать Украине мирные переговоры на собственных условиях.
Союзники президента России Владимира Путина будут давить на Украину, прикрываясь "мирными инициативами", чтобы помочь Кремлю удержать захваченные украинские территории.
Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
Свитан прокомментировал синхронные заявления глав МИД Венгрии и Беларуси о необходимости мирных переговоров между РФ и Украиной:
"Это как раз подготовка к этапу, возможно, связанному с окончанием "СВО". Это общая канва. Россияне могут объявить о прекращении "СВО", выдохшись. Куда-то вышли, дальше могут перейти в глухую оборону, а после объявления о прекращении "СВО" следующий этап - начало "мирных переговоров".
Эксперт объяснил, что за данными "мирными инициативами" скрывается условие России: "Все, что мы смогли взять, отдайте нам, и мы вас пару лет трогать не будем, пока опять не накопим силы".
"В этом участвует Лукашенко, участвует Венгрия, к этому Китай подключается, и Макрон, который от Китая, скорее всего, привез такие же самые предложения, Турция, Эрдоган за мирные переговоры, Папа Римский - все они будут сейчас "прессовать" нас, чтобы отдать россиянам то, что они захватили. Это следующий этап, он просчитываемый и понятный. А "говорящие головы" на манеже все те же", - подчеркнул Свитан.
Напомним, военный эксперт Роман Свитан также спрогнозировал, что президент РФ Владимир Путин может к 9 мая объявить о прекращении так называемой "специальной военной операции" в Украине, объясняя это тем, что цели войны якобы достигнуты.
Отметим, что лидеры ряда государств, осудивших агрессию России, сохраняют не только дипломатические отношения с Москвой, но и поддерживают личные контакты с Владимиром Путиным.
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