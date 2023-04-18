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Россия атаковала Запорожскую область дронами-камикадзе: Ермак сообщил о сбитии

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
848
Время на прочтение
1 мин
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Россия атаковала Запорожскую область дронами-камикадзе: Ермак сообщил о сбитии

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Ранее работу ПВО в Запорожье подтвердил секретарь горсовета Куртев.

Силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили пять дронов-камикадзе русской армии в Запорожской области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В Запорожской области было сбито 5 шахидов", – отметил Андрей Ермак.

Ранее работу ПВО в Запорожье подтвердил секретарь горсовета Куртев.

Напомним, что в Запорожье на Пасху раздавались взрывы. Была объявлена воздушная тревога.

14 апреля более 60 раз в течение суток из артиллерии, авиацией, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня, враг обстрелял Запорожье. Особенно пострадали села Пологовского района, возле Каменского, Орехово и Гуляйполье. Из-за интенсивного вражеского огня, очень редко могут добраться волонтеры.

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Дата публикации
Просмотры
848
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