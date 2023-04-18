В Запорожье прогремел взрыв

В городе и области объявлена воздушная тревога.

В Запорожье раздался взрыв.

Об этом сообщает "Суспільне".

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал людей идти в ближайшие укрытия и оставаться там.

Отметим, в Запорожье на Пасху 16 апреля во время воздушной тревоги раздавались взрывы.

Напомним, 14 апреля более 60 раз в течение одних суток из артиллерии, авиацией, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Тяжелее всего было в прифронтовых селах Пологовского района, возле Каменского, Орехова и на Гуляйполье. Из-за интенсивного вражеского огня, туда крайне редко добираются гражданские волонтеры.

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