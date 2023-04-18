Россияне атакуют соцсети украинцев ботами: как избежать обмана

Вражеские боты под видом настоящих украинцев все чаще "атакуют" паблики в социальных сетях.

Российские боты в соцсетях выдают себя за настоящих украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия дезинформации.

Как стало известно, российские боты "атакую" украинские паблики в социальных сетях. Они выдают себя за украинцев и продвигают нарративы Кремля.

“"В комментариях украинских пабликов вражеские боты все чаще изображают настоящих украинцев, однако незнание языка и Google Translate нивелируют все их усилия, а фразы из публикаций превращают в шутки. Если в публикации или комментарии есть абсурдные ошибки, не присущие украинскому языку, вероятнее всего, текст распространен вражеским ботом", — пояснил Центр.

Еще в ноябре прошлого года оккупанты пытались запустить "флешмоб", в котором якобы от имени украинцев призвали максимально использовать электроэнергию, таким образом выражая протест против деятельности руководства Украины.

"Но они столкнулись с трудностями перевода, и фраза “нет мочи терпеть эти мучения без света. Украинцы хотят мира, а не войны” превратилось в “нет мочи терпеть эти муки без света. Украинцы хотят мира, а не войны» и стала мемом-символом украинского сопротивления", — отметили в ЦПИ.

Напомним, что Google предостерегает пользователей от некоторых чат-ботов, которые могут вызвать "галлюцинации".

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