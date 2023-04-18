Росіяни атакують соцмережі українців ботами: як уникнути обману

Ворожі боти під виглядом справжніх українців все частіше “атакують” пабліки в соціальних мережах.

Російські боти в соцмережах видають себе за справжніх українців.

Про це повідомили в пресслужбі Центру протидії дезінформації.

Як стало відомо, російські боти “атакую” українські пабліки в соціальних мережах. Вони видають себе за українців та просувають наративи Кремля.

“У коментарях українських пабліків ворожі боти все частіше вдають із себе справжніх українців, однак незнання мови та Google Translate нівелюють усі їхні намагання, а фрази з публікацій перетворюють на жарти. Якщо в публікації чи коментарі є абсурдні помилки, не притаманні українській мові, найімовірніше – текст поширено ворожим ботом”, - поясниви в Центрі.

Ще у листопаді минулого року окупанти намагалися запустити “флешмоб”, у якому нібито від імені українців закликали максимально використовувати електроенергію, у такий спосіб висловлюючи протест проти діяльності керівництва України.

“Але вони наштовхнулися на труднощі перекладу, і фраза “нет мочи терпеть эти муки без света. Украинцы хотят мира, а не войны” перетворилася на “немає сечі терпіти ці борошна без світла. Українці хочуть світу, а не війни” та стала мемом-символом українського спротиву”, - зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, що Google застерігає користувачів від деякі чат-ботів, які можуть викликати "галюцинації".

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