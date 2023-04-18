Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Запоріжжі пролунав вибух

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
916
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Запоріжжі пролунав вибух

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

У місті та області оголошена повітряна тривога.

У Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє "Суспільне.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав людей йти до найближчих укриттів та перебувати там.

Зазначимо, у Запоріжжі на Великдень 16 квітня під час повітряної тривоги лунали вибухи

Нагадаємо, 14 квітня понад 60 разів впродовж лише однієї доби з артилерії, авіацією, застосовуючи безпілотники та реактивні системи залпового вогню, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Найважче було у прифронтових селах Пологівського району, біля Кам’янського, Оріхова та на Гуляйпіллі. Через інтенсивний ворожий вогонь, туди вкрай рідко дістаються цивільні волонтери.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
916
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація