У місті та області оголошена повітряна тривога.

У Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє "Суспільне.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав людей йти до найближчих укриттів та перебувати там.

Зазначимо, у Запоріжжі на Великдень 16 квітня під час повітряної тривоги лунали вибухи.

Нагадаємо, 14 квітня понад 60 разів впродовж лише однієї доби з артилерії, авіацією, застосовуючи безпілотники та реактивні системи залпового вогню, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Найважче було у прифронтових селах Пологівського району, біля Кам’янського, Оріхова та на Гуляйпіллі. Через інтенсивний ворожий вогонь, туди вкрай рідко дістаються цивільні волонтери.

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