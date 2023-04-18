У місті та області оголошена повітряна тривога.
У Запоріжжі пролунав вибух.
Про це повідомляє "Суспільне.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав людей йти до найближчих укриттів та перебувати там.
Зазначимо, у Запоріжжі на Великдень 16 квітня під час повітряної тривоги лунали вибухи.
Нагадаємо, 14 квітня понад 60 разів впродовж лише однієї доби з артилерії, авіацією, застосовуючи безпілотники та реактивні системи залпового вогню, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Найважче було у прифронтових селах Пологівського району, біля Кам’янського, Оріхова та на Гуляйпіллі. Через інтенсивний ворожий вогонь, туди вкрай рідко дістаються цивільні волонтери.
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