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На фронті загинув учасник відомого гурту SilverTown Андрій Касенюк

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
481
Час на прочитання
2 хв
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На фронті загинув учасник відомого гурту SilverTown Андрій Касенюк

Андрій Касенюк

Музикант отримав важке поранення.

Учасник українського гурту SilverTown Андрій Касенюк віддав своє життя, захищаючи Україну на передовій. 

Про загибель друга повідомили на сторінці гурту в Facebook. 17 квітня Андрій перестав виходити на зв'язок, а потім рідні дізналися, що у бою він отримав смертельне поранення. На жаль, де саме загинув музикант та деталі близьким поки невідомі.

"Андрій увесь цей час був на звʼязку з рідними, близькими. Вчора Андрій не вийшов на звʼязок, його більше з нами немає. Він отримав смертельне поранення. Подробиць і деталей поки ми не знаємо. Сказати що це важка втрата для кожного з нас, це не сказати нічого! Він був чи не єдиним у колективі хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм і ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє своє і свого гурту", - написали учасники SilverTown.

Андрій Касенюк / ©
Андрій Касенюк

Попереду в музиканта було багато творчих планів. У пам'ять про друга його колеги з колективу поділяться кліпом, який мав вийти на музичних каналах ще в лютому 2022 року.

Зазначимо, під час повномасштабної війни рокер вступив до лав ЗСУ та став командиром відділення артрозвідки на напрямку Лисичанськ-Кремінна. 

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Дата публікації
Перегляди
481
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