На фронті загинув учасник відомого гурту SilverTown Андрій Касенюк

Учасник українського гурту SilverTown Андрій Касенюк віддав своє життя, захищаючи Україну на передовій.

Про загибель друга повідомили на сторінці гурту в Facebook. 17 квітня Андрій перестав виходити на зв'язок, а потім рідні дізналися, що у бою він отримав смертельне поранення. На жаль, де саме загинув музикант та деталі близьким поки невідомі.

"Андрій увесь цей час був на звʼязку з рідними, близькими. Вчора Андрій не вийшов на звʼязок, його більше з нами немає. Він отримав смертельне поранення. Подробиць і деталей поки ми не знаємо. Сказати що це важка втрата для кожного з нас, це не сказати нічого! Він був чи не єдиним у колективі хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм і ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє своє і свого гурту", - написали учасники SilverTown.

Андрій Касенюк

Попереду в музиканта було багато творчих планів. У пам'ять про друга його колеги з колективу поділяться кліпом, який мав вийти на музичних каналах ще в лютому 2022 року.

Зазначимо, під час повномасштабної війни рокер вступив до лав ЗСУ та став командиром відділення артрозвідки на напрямку Лисичанськ-Кремінна.

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