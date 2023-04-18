Когда Путин остановит войну против Украины: озвучен неожиданный прогноз

Российская армия выдыхается, а провозглашенные оккупантами цели войны так и не достигнуты.

Президент России Владимир Путин уже в скором времени может объявить о завершении так называемой "специальной военной операции" в Украине, объясняя это тем, что цели войны якобы достигнуты.

Такой прогноз озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Свитан прокомментировал резонансную статью владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что "СВО" достигла своей цели и ее нужно остановить.

"Пригожина, скорее всего, поручено, а может и он сам, забросить такой "мяч" на российскую аудиторию, связанный с остановкой боевых действий. Дело в том, что российская армия выдыхается, ей надо сейчас переходить в глухую оборону, а задачи "СВО" не выполнены — как минимум, которые провозглашались. Нигде не вышли на границы ни одной области, кроме Крыма еще в 2014 году. Теперь им придется переходить в глухую оборону, дальше двигаться они просто не смогут. Тем более, на носу наше контрнаступление, поэтому они пытаются как минимум подготовить общественное мнение россиян", — объяснил военный эксперт.

По его словам, Пригожин решил "пощупать общую температуру по палате" — проверить, как россияне воспримут возможную остановку "СВО", переход в глухую оборону или "какие-то движения к мирным переговорам".

"После того как Пригожин проверит реакцию, подаст это как рабочий вариант на 9 мая. Скорее всего, как раз перед 9 мая попробуют. А если действительно пройдет и россияне положительно воспримут остановку "СВО", то на 9 мая Путин может принять решение объявить о завершении "СВО" и достижении каких-то целей", — считает Свитан.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил остановить войну против Украины, поскольку, по его словам, "цель спецоперации была достигнута".

Пригожин опубликовал статью, в которой отметил, что Россия "захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым". Он призвал Кремль "закрепиться на уже имеющихся территориях" и "поставить какую-то жирную точку в СВО".

В России статья Пригожина вызвала бурную реакцию – террорист Игорь Гиркин (Стрелков) обвинил главаря ЧВК "Вагнер" в предательстве.

В свою очередь, украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен объясняет статью Пригожина опасениями, что наемников ЧВК "Вагнер" во время контрнаступления ВСУ выбьют из Бахмута.

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