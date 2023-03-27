Эрдоган при разговоре призвал Путина немедленно закончить войну в Украине

Эрдоган подчеркнул, что Турция предоставляет "немедленное прекращение российско-украинских конфликтов путем переговоров".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора 25 мартапризвал российского президента Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.
Об этом сообщает Yahoo на заявление Управления коммуникаций Турции.
Как говорится в статье, Эрдоган "подчеркнул важность, которую Турция придает немедленному прекращению российско-украинских конфликтов путем переговоров" и призвал к "немедленному прекращению" войны.
Также он поблагодарил президента Путина "за его положительную позицию по продолжению Черноморской зерновой инициативы".
Телефонный разговор Эрдогана и Путина 25 марта
Напомним, в субботу, 25 марта, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсуждали, в частности, ситуацию в Украине.
Также среди тем переговоров были "зерновое соглашение" и улучшение турецко-российских отношений.
Накануне разговора Эрдоган сообщил о продлении соглашения по экспорту украинского зерна по Черному морю. По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, соглашение по "зерновой инициативе" продлено еще на 120 дней.
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