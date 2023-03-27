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Эрдоган показал Bayraktar с украинским двигателем (фото)

Эрдоган показал Bayraktar с украинским двигателем (фото)

Фото: Associated Press

Эрдоган опубликовал фото с новой разработкой турецкой компании, к которой приложились украинцы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал новый беспилотник-истребитель Bayraktar, оснащенный украинским двигателем.

Об этом сообщает Twitter президент Турции.

На снимке Эрдоган стоит перед беспилотником-истребителем Bayraktar Kızılelma, который выставили в Национальном технологическом центре Оздемера Байрактара. В кадр также попал и Bayraktar TB3 SIHA.

© instagram.com/rterdogan
Фото: instagram.com/rterdogan

Kızılelma – это новая разработка турецкой компании Baykar, сейчас беспилотник находится на этапе тестирования. На нем установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ от украинской компании "Мотор Сич".

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