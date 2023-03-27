В Мариуполе и Мелитополе с утра раздаются взрывы: что известно

В Мариуполе и Мелитополе прогремели взрывы.
Во временно оккупированных Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области утром в понедельник, 27 марта, раздались взрывы.
О взрывах в Мариуполе сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Доброе утро начинается с Приморского района. Взрыв", — рассказал он.
О взрывах в оккупированном Мелитополе сообщил мэр Иван Федоров.
"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ", — говорится в сообщении.
Позже он добавил, что взрывы прогремели на микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и казарм российских захватчиков.
"Пострадало захваченное оккупантам в здание, где размещались вражеские силовые структуры", — говорится в сообщении.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали местного "полицейского".
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