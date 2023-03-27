Ердоган показав Bayraktar з українським двигуном (фото)

Ердоган опублікував фото із новою розробкою турецької компанії, до якої доклалися українці.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган показав новий безпілотник-винищувач Bayraktar, оснащений українським двигуном.
Про це повідомляє Twitter президента Туреччини.
На знімку - Ердоган стоїть перед безпілотником-винищувачем Bayraktar Kızılelma, який виставили у Національному технологічному центрі Оздеміра Байрактара. У кадр також потрапив і Bayraktar TB3 SIHA.
Kızılelma – це нова розробка турецької компанії Baykar, зараз безпілотник перебуває на етапі тестування. На нього встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ від української компанії "Мотор Січ".
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