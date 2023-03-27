ЄС відповість на ядерний шантаж Росії - Боррель

Європейський Союз готовий відповісти новими санкціями на наміри Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю.

Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Розміщення у Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу для європейської безпеки. Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", — написав Боррель у Twitter.

Нагадаємо, Путін заявив про плани щодо закінчення будівництва сховища для ядерної зброї в РБ. За словами Путіна, Росія допомогла білорусам переобладнати літаки та передала їм ракети "Іскандери". Зокрема, десять типів авіації готові до застосування тактичного озброєння.

"Від 3 квітня приступаємо до навчання екіпажів, розпочинаємо будівництво сховища для ядерної зброї. Ми не передаємо Білорусі нашу тактичну ядерну зброю, але розмістимо її і навчимо військових, як США в Європі", — зазначив диктатор.

Путін зізнався, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко давно ставить питання про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території країни. Одним з аргументів цього є те, що "США давно розміщає її в низці країн".

Остання ядерна зброя, розміщена ще за часів Радянського Союзу, була вивезена з Білорусі до Росії 1996 року.

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