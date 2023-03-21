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Эрдоган официально стал кандидатом на пост президента Турции

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Эрдоган официально стал кандидатом на пост президента Турции

Фото: Associated Press

Выборы пройдут 14 мая.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально стал кандидатом на пост главы государства. Выборы президента намечены на 14 мая.

Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.

"Единый кандидат от "Республиканского альянса" Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты на выборах 14 мая, соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) со стороны представителей правящей партии справедливости и развития и партии националистического движения (MHP)", – говорится в сообщении.

Заявление о выдвижении Эрдогана подал руководитель отдела по выборам руководящей партии Али Ихсан Явуз и глава отдела по выборам в партии MHP Фети Йылдыз.

Предварительно уже 31 марта опубликуют окончательный список кандидатов в президенты и стартует предвыборная кампания.

Напомним, ранее Эргодан заявлял, что несмотря на смертоносные землетрясения в феврале, стране удастся провести выборы 14 мая. К слову, после землетрясений появились сообщения, что предположительно президентские и парламентские выборы придется перенести или провести, как планировалось ранее — 18 июня.

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Дата публикации
Просмотры
92
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