С начала полномасштабной войны Китай продал России дронов на $12 млн — NYT

Часто дроны поступали в РФ через мелких посредников и экспортеров.

С начала полномасштабной войны в Украине Китай продал России беспилотников и запчастей на сумму более 12 млн долл., что свидетельствует о "тихом сотрудничестве" между государствами.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание уточнило, что почти 70 экспортеров из Китая продали в Россию 26 различных марок беспилотников после начала российского полномасштабного вторжения.

Речь идет о поставках продукции самого известного в мире производителя дронов DJI и ряда меньших компаний. Часто эти товары поступали в РФ через мелких посредников и экспортеров.

"Сложные каналы сбыта и "размытые" описания продуктов в экспортных данных также затрудняют окончательное определение того, есть ли компоненты США в китайских продуктах, что может являться нарушением американского экспортного контроля", — говорится в статье.

Авторы материала предполагают, что официальные продажи беспилотников в РФ могут являться лишь частью большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные к Москве страны. Речь идет о Казахстане, Пакистане и Беларуси.

Издание напомнило, что Министерство торговли США в 2020 году внесло компанию DJI в черный список. То есть, американским компаниям было запрещено продавать технологии без прямого разрешения. Однако это мало повлияло на преобладание DJI в отрасли. Так, по таможенным данным продукция компании составляла почти половину поставок китайских дронов в РФ.

Так, часть беспилотников была продана непосредственно компанией DJI через ее дочернюю компанию iFlight Technolog.

Вторым по величине продаваемым брендом был китайский производитель дронов Autel, имеющий дочерние компании в США, Германии и Италии. Так, экспортеры продали дронов почти на 2 млн долл., вместе с последней отгруженной в феврале 2023 года партией. Отмечается, что на своем сайте Autel рекламирует продажу продукции полиции США.

Как рассказал журналистам представитель DJI, компания не может найти никаких данных о каких-либо прямых продажах в РФ от 16 апреля 2022 года. В компании также заверили, что прекратили все поставки и операции в России и Украине с начала войны. В DJI добавили, что у них есть четкие протоколы, чтобы гарантировать, что компания не нарушает американские санкции.

В то же время, компания Autel заявила, что не знает о каких-либо продажах в Россию и проводит соответствующее внутреннее расследование.

Эксперты отрасли рассказали, что прямые продажи дронов экспортерами из Китая являются лишь частью более широких усилий России по закупке аппаратов на соседних рынках, где их можно приобрести с полок розничных магазинов.

Эксперты также отметили, что пополнение запасов даже простейших БПЛА важно, как, например, приобретение артиллерийских снарядов и пуль.

Напомним, в конце февраля директор ЦРУ США Билл Бернс заявил, что Китай может передать России летальное оружие для войны против Украины.

Однако по состоянию на 20 марта ГУР Минобороны Украины не зафиксировало ни одного факта поставки Китаем оружия в РФ, несмотря на заявления в западной прессе.

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