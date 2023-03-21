Экс-руководитель "Укрзализныци" получил должность министра

Кандидатуру поддержали 312 нардепов
Верховная Рада назначила экс-руководителя "Укрзализныци" Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Об этом сообщает корреспондент "Главкома".
Парламент 21 марта проголосовал за назначение. Кандидатуру Камышина поддержали 312 нардепов. К слову, назначение поддержали все депутатские фракции и группы, кроме "Европейской солидарности".
Камышин в 2021-м работал советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. В августе-марте исполнял обязанности председателя правления АО "Укрзализныця", а с 1 апреля 2022-го был назначен постоянным председателем правления компании.
Напомним, 27 февраля 2023 года Камышин подал в отставку с должности председателя правления "Укрзализныци" и заявил о планах возглавить офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.
Впоследствии экскеров "Укрзализныци" был назначен внештатным советником президента Владимир Зеленский.
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