Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Экс-руководитель "Укрзализныци" получил должность министра

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
613
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Экс-руководитель "Укрзализныци" получил должность министра

Фото: "Укрзализныця"

Кандидатуру поддержали 312 нардепов

Верховная Рада назначила экс-руководителя "Укрзализныци" Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Главкома".

Парламент 21 марта проголосовал за назначение. Кандидатуру Камышина поддержали 312 нардепов. К слову, назначение поддержали все депутатские фракции и группы, кроме "Европейской солидарности".

Камышин в 2021-м работал советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. В августе-марте исполнял обязанности председателя правления АО "Укрзализныця", а с 1 апреля 2022-го был назначен постоянным председателем правления компании.

Напомним, 27 февраля 2023 года Камышин подал в отставку с должности председателя правления "Укрзализныци" и заявил о планах возглавить офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

Впоследствии экскеров "Укрзализныци" был назначен внештатным советником президента Владимир Зеленский.

Читайте также:

Глава Укрзализныци Александр Камышин о самом тяжелом периоде за этот год и текущей перестройке

Глава Укрзализныци Александр Камышин о самом тяжелом периоде за этот год и текущей перестройке

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
613
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация