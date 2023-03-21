Ексочільник "Укрзалізниці" отримав посаду міністра

Верховна Рада призначила ексочільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомляє кореспондент "Главкома".

Парламент 21 березня проголосував за призначення. Кандидатуру Камишіна підтримали 312 нардепів. До слова, призначення підтримали усі депутатські фракції та групи, крім "Європейської солідарності".

Камишін 2021-го працював радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. Упродовж серпня -березня виконував обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця", а від 1 квітня 2022-го був призначений постійним головою правління компанії.

Нагадаємо, 27 лютого 2023-го Камишін подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці" та заявив про плани очолити офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

Згодом екскерівника "Укрзалізниці" було призначено позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

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