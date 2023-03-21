Ермак пообщался с Салливаном о ситуации на фронте: что обсудили

Ермак обсудил с советником Байдена текущую ситуацию на фронте.

В рамках постоянного диалога с союзниками руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом говорится в социальных сетях и на сайте главы государства.

Андрей Ермак проинформировал Джейка Салливана о текущей ситуации на фронте, в том числе на самых сложных направлениях в Донецкой области.

Руководитель Офиса президента акцентировал внимание на важности скорейшего предоставления силам обороны Украины дополнительного вооружения и боеприпасов.

Андрей Ермак выразил благодарность всему американскому народу, президенту США и обеим палатам Конгресса за неизменную прочную поддержку Украины в борьбе с государством-террористом, непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Напомним, ранее Ермак сообщил, что США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, артснаряды, боеприпасы к БМП Bradley и т.д.

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